Schnee und Autos sind nicht die besten Freunde. Auf diversen Strassenabschnitten in der Ostschweiz ist Stau und stockender Verkehr angesagt. Am meisten staut es zurzeit auf der A1 Zürich in Richtung St.Margrethen zwischen St.Gallen-Winkeln und der Verzweigung Meggenhus. Hier müssen Autofahrer bis zu 25 Minuten im Stau stehen.

Wegen des Schneetreibens werden Autofahrer gebeten, vorsichtig zu fahren.

Alle aktuellen Verkehrsmeldungen findest du hier.

(red.)