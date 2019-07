Geduldsprobe auf der Reise in Richtung Süden

Ferienbeginn auf der A2: Blechschlange im Urnerland. (Archivbild) © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Die Reise im Auto auf der A2 in den Süden hat am Samstag erneut Geduld erfordert. Am Morgen meldete die TCS-Verkehrsinformation vor dem Gotthard-Nordportal zehn Kilometer Stau.