Zwischen Luzern und Zürich immer noch keine Züge

Die Gleisarbeiten zwischen Luzern und Ebikon dauern länger als erwartet. Die Pendler mussten sich nach dem Montag auch am Dienstag in Geduld üben. © KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Reisende, die mit der Bahn zwischen Luzern und Zug sowie Zürich unterwegs sind, müssen sich auch am Dienstag in Geduld üben. Die ausserordentlichen Bauarbeiten zwischen Luzern und Ebikon LU konnten entgegen den Erwartungen am Dienstagmorgen nicht abgeschlossen werden.