Gefährlicher Hype wegen Netflix-Film

«Ich glaube nicht, dass ich das sagen muss, aber: Bitte hört auf, euch Schmerzen zuzufügen mit dieser Bird-Box-Challenge», steht in einem Tweet, den der US-Kanal von Netflix am zweiten Januar veröffentlicht hat. Der Streamingdienst wisse nicht, wie das alles angefangen hat. «Wir schätzen die Unterstützung, aber Boy und Girl haben nur einen Wunsch für 2019 und der besteht darin, für Memes nicht im Spital zu landen.»

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) January 2, 2019