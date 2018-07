Gefangen im Schwedenofen

Die Feuerwehr Arbon hatte am Sonntagmorgen einen besonderen Einsatz: Sie rettete ein kleines dunkles Vögelchen aus einem Schwedenofen. «Es befindet sich jetzt in der Vogelstation in Kreuzlingen und erholt sich von den Strapazen», sagt Heidy Wartmann vom Tierschutzverein Romanshorn.

Sie ist dankbar, dass die Feuerwehr unkompliziert geholfen hat. «Wir haben einen Anruf von einer Frau bekommen, die den Vogel im Rohr ihres Schwedenofens flattern gehört hat.» Das Rotschwänzchen ist kein Einzelfall: «Immer wieder verfangen sich Vögel in Kamin- oder auch Abluftrohren», sagt Wartmann.

Dies bestätigt auch Livio Rey, Mediensprecher der Vogelwarte Sempach. «Nicht richtig geschützte Kamineingänge können für Vögel ein Problem sein», sagt Rey. Deshalb hat die Vogelwarte eigens das Merkblatt «Vogelfalle Kamine» herausgegeben. «Wichtig ist, dass die Kamine einen Kaminhut haben, die Vögel davor schützt, in das Rohr zu fallen. Sind sie einmal drin, können sie sich nur noch schwer selber befreien», sagt Rey.