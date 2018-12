Gegen diese Länder spielt die Schweiz

Schafft die Schweiz diese Hürde nicht, hätte sie als Gruppensieger der Nations League noch die Chance, sich über die EM-Barrage für die Endrunde zu qualifizieren. Die Qualifikation findet von März bis November 2019 statt.

Stärkster Widersacher ist auf dem Papier Dänemark. Die Nordeuropäer haben an der WM im letzten Sommer in Russland die Achtelfinals erreicht und scheiterten dort im Penaltyschiessen am späteren Finalisten Kroatien. Zu einer Premiere kommt es im Duell mit Gibraltar. Der Verband von der Südspitze Spaniens ist erst seit 2013 Mitglied der UEFA; gegen Gibraltar hat die Schweiz noch nie gespielt.

Die Europameisterschaft 2020 wird vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf verschiedenen Städten ausgetragen. Die Halbfinals und der Final finden in London statt.

(SDA)