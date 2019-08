Ex-DFB-Präsident fühlt sich falsch verdächtigt

Theo Zwanziger (rechts) wehrt sich mit einer Strafanzeige gegen die Bundesanwaltschaft © KEYSTONE/AP DPA/ARNE DEDERT

Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger reagiert auf seine Anklage in der Affäre um die Fussball-WM 2006 mit einer Strafanzeige gegen die Schweizer Bundesanwaltschaft. Die Strafanzeige kündigte Zwanziger laut der deutschen Nachrichtenagentur dpa an einer Medienkonferenz an.