«Gelbwesten» protestieren wieder

"Macron, hau ab!" heisst es auf Transparenten der "Gelbwesten", die am Samstag in Paris auf die Strasse gingen. © KEYSTONE/AP/RAFAEL YAGHOBZADEH

Auch nach neuen Zugeständnissen von Präsident Emmanuel Macron sind in Frankreich wieder Tausende Anhänger der «Gelbwesten» auf die Strasse gegangen. In Strassburg, wo rund 2000 Menschen demonstrierten, kam es am Samstag zu Ausschreitungen.