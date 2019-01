Geld aus Hofkassen geklaut: Polizei fasst Dieb

Zwischen Montag und Dienstag wurden aus den Hofkassen zweier Betriebe in Steinach Bargeld in der Höhe mehrerer hundert Franken gestohlen. Dank Hinweisen eines aufmerksamen Anwohners konnte der mutmassliche Täter – ein 26-jähriger Italiener aus der Region – kurze Zeit später von der Kantonspolizei St.Gallen angehalten und festgenommen werden, wie am Mittwoch aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

Der Ladendieb muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen verantworten.

(Kapo SG/red.)