Geld ist Stressfaktor Nummer 1

Sorge um genügend Geld auf dem Konto: 61 Prozent der Schweizer sind laut einer Umfrage der Meinung, das ihre Finanzkraft ihr Wohlbefinden beeinflusst. (Symbolbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Es scheint paradox: Denn obwohl die Schweizer in einem der wohlhabendsten Länder der Welt leben, so stellt Geld dennoch für mehr als die Hälfte der grösste Stressfaktor in ihrem Leben dar. Mehr noch als Gesundheit, Arbeit oder Familie.