Vermummte sprengen Geldautomaten auf

Die Täter flüchteten laut der Kantonspolizei St.Gallen ohne Beute. © Kapo SG

Drei vermummte Täter haben in der Nacht auf Montag einen Geldautomaten der Raiffeisenbank in Berg SG aufgesprengt. In der Nähe kam es zu mehreren Bränden. Die St.Galler Kantonspolizei sucht Zeugen.