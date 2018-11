«Gelegenheitsfahrer sind nachlässig»

Im Winter sind die Sichtverhältnisse im Verkehr meist schlechter als zu anderen Jahreszeiten. Wer jetzt mit dem Auto unterwegs ist, hat oft mehr Mühe andere Verkehrsteilnehmer früh zu erkennen.

Gemäss einer TCS-Erhebung sind über 20 Prozent der Schweizer Velofahrer abends ohne Licht unterwegs. «Velofahrer ohne Licht sind für andere Verkehrsteilnehmer kaum sichtbar. Viele Unfälle könnten verhindert werden, wenn das Velo korrekt beleuchtet wäre», sagt Marcel Aebischer, Präsident des Touring Clubs (TCS) Sektion St.Gallen und Umgebung. Korrekt beleuchtet ist ein Velo dann, wenn es ordnungsgemäss mit Vorder-und Rücklicht ausgerüstet ist. Das Vorderlicht muss weiss sein, das Rücklicht rot – beide Lichter dürfen nicht blinken.

«Gelegenheitsfahrer nehmen es nicht so ernst»

«Die Leute, die regelmässig mit dem Velo unterwegs sind, halten sich an die Lichtpflicht in der Dunkelheit. Wir beobachten eine gewisse Nachlässigkeit bei den Gelegenheitsfahrern, die es nicht so ernst nehmen», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. «Wenn man sieht, was für Unfälle es geben kann, sollte man besser das Licht montieren.»

«Wir empfehlen das Licht am Tag»

Die Forschungsabteilung der bfu (Beratungsstelle für Unfallverhütung) hat getestet, ob die Lichtpflicht am Tag für Velos etwas bringen würde: «Wir haben herausgefunden, dass es einen Effekt hat. Wir empfehlen auf freiwilliger Basis, das Licht am Velo auch am Tag einzuschalten», sagt Marc Kipfer, Mediensprecher des bfu.

Zu dieser Jahreszeit braucht es Licht

«Es gibt die Lichtpflicht am Tag, doch diese gilt momentan nur für Motorfahrzeuge. Beim Velo gilt die Lichtpflicht auch, allerdings nur in der Nacht», sagt Polizeisprecher Schneider. «Es wäre natürlich einfacher, wenn man beim Velo Tag und Nacht Lichtpflicht hätte. Auch die Velofahrer müssten sich dann nicht überlegen, ob sie jetzt Licht brauchen oder nicht.» Jemand, der zu normalen Bürozeiten arbeiten geht, brauche in der jetzigen Jahreszeit so oder so Licht.

Gesetzliche Vorgaben sind ausreichend

«Eine generelle Lichtpflicht für Velos ist aus meiner Sicht unnötig», sagt Marcel Aebischer. Die jetzigen gesetzlichen Vorgaben seien ausreichend. «Problematisch sind die ‹schlechten Sichtverhältnisse›, die jeder Velofahrer anders interpretieren kann. Die Verwendung der Lichter liegt zu einem grossen Teil in der Eigenverantwortung des einzelnen Velofahrers.»