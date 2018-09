Gemälde von David Hockney könnte Auktionsrekord sprengen

Der Wert wird auf rund 80 Millionen Dollar geschätzt: das Gemälde des britischen Künstlers David Hockney (81) mit dem Titel "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)". © KEYSTONE/AP/MARY ALTAFFER

Ein Gemälde des britischen Künstlers David Hockney (81) könnte bei einer Auktion in New York rund 80 Millionen Dollar einbringen und damit zum teuersten je versteigerten Werk eines lebenden Künstlers werden.Das 1972 entstandene Bild “Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)” solle am 15.