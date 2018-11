General Motors schliesst Werke und streicht Jobs zusammen. (Archiv) © KEYSTONE/AP The Canadian Press/FRANK GUNN

General Motors will mit der Umstellung auf Elektroautos mehrere Werke schliessen und massiv Personal abbauen. Bis Ende 2020 sollten jährlich sechs Milliarden Dollar eingespart werden, kündigte der grösste US-Autobauer am Montag an.