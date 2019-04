Generika fast doppelt so teuer wie im Ausland

Generika sind in der Schweiz nach wie vor fast doppelt so teuer wie in anderen europäischen Ländern - hier ein Generikum aus Deutschland. (Symbolbild) © Keystone/AP/FRANKA BRUNS

Generika sind in der Schweiz nach wie vor fast doppelt so teuer wie im Ausland. Gleichzeitig verringerte sich der Preisunterschied bei den Originalpräparaten, wie Santésuisse und Interpharma am Dienstag mitteilten.