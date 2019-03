Henrik Tömmernes fällt mit einer Adduktorenverletzung bis auf weiteres aus © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Genève-Servette muss in den Spielen 5 und 6 der Playoff-Viertelfinals gegen Qualifikationssieger Bern auf den Verteidiger Henrik Tömmernes verzichten.Der Schwede zog sich am Samstag in der Partie in Genf eine Adduktorenverletzung zu.