Genf gewinnt dank Koné

Koro Koné hat den Ball kurz vor seinem ersten Treffer fest im Blick © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Nach zuletzt zwei Niederlagen in der Challenge League findet Servette in der 5. Runde wieder in den Tritt. Gegen Winterthur gewinnen die Genfer im ersten Heimspiel der Saison 2:0. Zum Mann des Spiels der Genfer avancierte der erst vor zehn Tagen in die Westschweiz gewechselte Koro Koné.