Genf-Servette siegt nach der Qualifikation weiter

Die Playoffs beginnen für den SCB mit Ratlosigkeit © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Der Genève-Servette Hockey Club schafft am ersten Playoff-Spieltag die grösste Überraschung. Die Genfer feiern bei Qualifikationssieger Bern einen 2:0-Sieg.Die Goals zum überraschenden Sieg fielen gleich in den ersten neun Minuten. Tim Bozon brachte Bern in der 7. Minute in Führung.