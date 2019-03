Autosalon will Konkurrenten überholen

Der Genfer Autosalon will digitaler werden und sagt der Konkurrenz in Frankfurt und Paris den Kampf an. Genf werde bald die einzige Automesse in Europa sein, ist der designierte Generaldirektor Olivier Rihs überzeugt.(Archivbild) © KEYSTONE/PHOTOPRESS/CYRIL ZINGARO

Der Genfer Autosalon will die einzige Veranstaltung seiner Art in Europa werden. «Bald wird es nur noch eine Automesse in Europa geben, und diese wollen wir sein», sagte der designierte Direktor Olivier Rihs im Interview mit der Nachrichtenagentur AWP.