Streik wegen ausländischer Konkurrenz

Wütende Taxifahrer blockieren die Standplätze am Flughafen Genf. Sie protestieren gegen die illegale Präsenz ausländischer Fahrzeuge, die Touristen in die nahegelegenen Skigebiete in der Westschweiz und Frankreich transportieren. © Keystone/MARTIAL TREZZINI

Zahlreiche Taxifahrer in Genf haben am Donnerstag ihre Arbeit für unbestimmte Zeit unterbrochen. Sie protestieren gegen die Nachlässigkeit der Behörden gegenüber illegaler Konkurrenz aus dem Ausland. Ab 8.00 Uhr morgens blockierten etwa hundert Taxis die Standplätze am Flughafen.