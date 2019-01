George – Liebi und Respekt

«Alles wo zellt, isch Liebi und Respekt. Nimm immer so viel, wie du gisch. Es git nüt wo wichtiger isch!» Oh ja: George redet Klartext in seiner neuesten Single «Liebi und Respekt». Er weiss: «Liebi chame niemals digitalisiere», und – wohl auch geprägt von eigenen Erfahrungen im Dschungel der sozialen Medien: «Respekt wird nie online funktioniere». Genauso, wie der Mundartrocker aus dem Berner Seeland inhaltlich auf Firlefanz verzichtet und eine klare Ansage macht ohne der Versuchung zu erliegen, zu moralisieren, setzt er seine neuste Single auch musikalisch um: Eine solide Nummer auf der Grenze zwischen Pop und Rock – ohne modernen Schnickschnack und doch weit davon entfernt, einen auf altbacken zu machen.

«Liebi und Respekt» ist die neuste Single aus Georges Erfolgsalbum «Fründe für immer». Nach dem Einstieg direkt auf Platz 3 der Schweizer Album-Charts lässt sich George nun auf den Konzertbühnen landauf landab feiern mit seinem charakteristischen Mix aus Country, Rock, Mandolinen und einem Hauch von Cajun. Der Seeländer ist zurück voller Energie und mit vielen neuen Liedern und grossen Emotionen im Gepäck: Sechs Jahre nach seinem letzten Studioalbum – und acht Jahre nachdem Georges bis dato erfolgreichstes Studioalbum «Buuregiel» auf Platz 6 in die Charts einstieg – bescherte «Fründe für immer» George den grössten Chart-Erfolg in seiner mehr als 15-jährigen Musiker-Karriere!

Doch George wäre nicht George, wenn er jetzt abheben würde – im Gegenteil. Der Seeländer bleibt bodenständig und geerdet – denn er weiss, wem er diesen Erfolg verdankt: Seinen Fans, die über all die Jahre eben zu genau diesen «Fründe für immer» geworden sind, die er in den 12 Songs des neuen Erfolgs-Albums besingt.

George, amtlich anerkannter Mundart-Rocker aus dem Berner Seeland, hat zwischen zwischen 2003 und 2012 sechs Alben veröffentlicht; nach Chart-Erfolgen und Edelmetall war die Best-Of «Hie bini deheim» im Jahr 2015 die logische Folge. «Fründe für immer» ist nach sechs Jahren das erste komplett neue Album vom Mann mit der unverkennnbaren Stimme und den träfen Worten. Ein Album voll munterem und folkigem Sound, der die Zuhörer mit einem Lächeln zurücklässt. Und wo Trauer oder Nachdenklichkeit sind, muss bei George nicht zwingend Schwermut folgen; zu unerschütterlich ist sein Optimismus.

Mehr dazu und Aktuelles jederzeit unter georgemusig.ch

Live

08.02.19 KUFA – Lyss

23.02.19 Maison Pierre – Burgdorf

02.03.19 Restaurant Bären – Münchenbuchsee

15.03.19 Baronessa – Lenzburg

22.03.19 Maxililian – Solothurn

30.03.19 Rock macht satt (Benefitz) – Köniz

04.05.19 Mundartnacht – Längenbühl

09.05.19 Josef Lehmann Holzbau AG – Schneisingen

11.05.19 Bären – Biglen

11.07.19 Bielersee Schifffahrt – Biel