Georgien bekommt eine Präsidentin

Salome Surabischwili wird die erste Präsidentin der ehemaligen Sowjetrepublik Georgien. (Foto: Shakh Aivazov/AP) © KEYSTONE/AP/SHAKH AIVAZOV

In Georgien wird erstmals eine Frau Präsident. Die frühere Aussenministerin Salome Surabischwili gewann am Mittwoch deutlich die Stichwahl vor Grigol Waschadse, der ebenfalls früher Chef des Aussenministeriums in der Ex-Sowjetrepublik war.