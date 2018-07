Gerettete Buben dürfen bald das Spital verlassen

Nach ihrer Rettung aus einer Höhle wurden die thailändischen Jugendlichen zunächst im Spital untergebracht - am nächsten Donnerstag dürfen sie nach Hause. (Archiv) © KEYSTONE/EPA PUBLIC HEALTH MINISTRY/PUBLIC HEALTH MINISTRY/HANDOUT

Die aus einer Höhle in Thailand gerettete Knaben-Fussballmannschaft und deren Trainer sollen das Spital am Donnerstag verlassen dürfen. «Sie werden alle gemeinsam entlassen», sagte der thailändische Gesundheitsminister Piyasakol Sakolsattayatorn am Samstag.