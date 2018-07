Gericht verurteilt 75 Islamisten zum Tode

Zum Tod verurteilt: Muslimbrüder-Führer Issam al-Irian (rechts) und Mohammes al-Beltagui in einem Bild von 2015. © KEYSTONE/EPA/KHALED ELFIQI

Ein Gericht in Kairo hat 75 Islamisten in einem Massenprozess zum Tode verurteilt. Die Mitglieder der verfolgten Muslimbrüder sollen für ihre Teilnahme an blutigen Protesten in Ägypten nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi 2013 bestraft werden.