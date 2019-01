Fluchtgefahr: Ein Gericht in Tokio verweigert dem früheren Nissan-Chef Carlos Ghosn eine Freilassung aus der Haft. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MARK LENNIHAN

Der seit mehr als zwei Monaten in Japan inhaftierte Automanager Carlos Ghosn ist erneut mit einem Antrag auf eine Freilassung gegen Kaution gescheitert. Ein Gericht in Tokio lehnte den Antrag des Renault-Chefs und früheren Nissan-Chefs am Dienstag ab.