Asia Bibi konnte Gefängnis verlassen

Das Oberste Gericht in Islamabad hat einen Berufungsantrag gegen den Freispruch der Christin Asia Bibi für unzulässig erklärt. © KEYSTONE/EPA/T. MUGHAL

Die Christin Asia Bibi kann Pakistan verlassen. Das Oberste Gericht in Islamabad hat am Dienstag einen Berufungsantrag gegen den Freispruch Bibis für unzulässig erklärt. Es ordnete gleichzeitig die sofortige Freilassung Bibis an.