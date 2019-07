Gericht senkt Strafe für Bayer in Glyphosat-Fall deutlich

Der glyphosathaltige Unkrautvernichter Roundup der Bayer-Tochter Monsanto steht im Verdacht, Krebs zu begünstigen. © KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER

Bayer kommt in einem Gerichtsverfahren in Kalifornien um den Unkrautvernichter Glyphosat um eine Milliardenstrafe herum. Die zuständige Richterin reduzierte den Schadenersatz für ein an Krebs erkranktes Ehepaar auf 86,7 Millionen Dollar von zwei Milliarden Dollar.