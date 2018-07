Gericht verurteilt WM-Flitzer zu 15 Tagen Arrest

Ein WM-Flitzer wird von Ordnungshütern vom Platz gezerrt © KEYSTONE/AP/FRANCISCO SECO

Ein Moskauer Gericht verurteilt alle vier Flitzer im WM-Final zu 15 Tagen Arrest verurteilt. Zudem wird ihnen verboten, in den nächsten drei Jahren Sportevents in Russsland zu besuchen.Die Polit-Punk-Gruppe Pussy Riot bestätigte am Montag auf Facebook die Urteilte.