Geschafft: Aurelia wird FM1 Wachmacherin

1000 Likes brauchten wir, um unseren Chef von Felix’ Plan zu überzeugen: Aurelia soll seine neue Partnerin bei den neuen FM1 Wachmachern sein. Das Ziel war in weniger als 24 Stunden erreicht. Bis Sonntagabend kamen sogar unglaubliche 5’752 Likes zusammen. Offenbar ist das FM1-Land von Aurelia genauso überzeugt wie wir.

Aurelia hat seit ihrer Kindheit davon geträumt, an einem Radiomikrofon zu stehen. Dank eurer Stimmen geht dieser Traum in Erfüllung. Ein erstes Mal bei den Wachmachern hört ihr Aurelia am Montag, 7. Januar.

Felix und sein Morgenteam begleiten euch von 6 bis 10 Uhr bei den neuen FM1 Wachmachern perfekt in den Tag.

Klick dich oben durch die Bildergalerie und höre hier Aurelias Steckbrief, um mehr über die Frau vom Bodensee zu erfahren.

