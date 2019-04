Getafe bleibt auf Champions-League-Kurs

Getafes Spieler konnten auch gegen Bilbao jubeln © KEYSTONE/EPA EFE/KIKO HUESCA

Getafe bleibt in Spanien auf Kurs Richtung Champions League. Der in einem Madrider Vorort beheimatete Klub gewinnt gegen Athletic Bilbao mit 1:0 und bleibt in den Top 4. Dass Getafe ganz vorne mitmischt, ist eine faustdicke Überraschung.