Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) will nicht mit dem Bund über die Flankierenden Massnahmen verhandeln: Er hat am Dienstag mitgeteilt, dass er an den geplanten Gesprächen nicht teilnehme. Der SGB lehnt schon das Ziel ab, da aus seiner Sicht der Lohnschutz geschwächt würde.

(SDA)