Gewitter in Norddeutschland trifft Bahnverkehr und Athletik-EM

Überfüllt ist der Hauptbahnhof Frankfurt, nachdem der Zugverkehr in der Region wegen eines Unwetters vorübergehend nahezu komplett eingestellt wurde. © Keystone/DPA/BORIS ROESSLER

Eine Gewitterfront hat am Donnerstag weite Teile Deutschlands in Atem gehalten. Zahlreiche Strecken in Norddeutschland wurden gesperrt. Die Zuschauer der Leichtathletik-EM in Berlin wurden aufgefordert, wegen eines aufziehenden Gewitters im Stadion zu bleiben.