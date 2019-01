Ghosn erscheint in Japan erstmals vor Gericht

In Japan war das Medieninteresse enorm, als am Dienstagmorgen der Automanager Carlos Ghosn vor Gericht erschienen ist. © KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Der in Japan in Untersuchungshaft sitzende frühere Verwaltungsratschef des Renault-Partners Nissan, Carlos Ghosn, ist am Dienstag erstmals seit seiner Festnahme vor Gericht erschienen. In einem dunklen Anzug ohne Krawatte betrat er in Tokio den Gerichtssaal.