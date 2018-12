Ghosn scheitert mit Beschwerde gegen U-Haft

Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn ist vor einem japanischen Gericht mit einer Beschwerde gegen seine Untersuchungshaft gescheitert. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn bleibt in Untersuchungshaft. Ein Gericht wies eine Beschwerde des Automanagers gegen die Verlängerung seiner Untersuchungshaft ab, wie das Gericht am Dienstag in Tokio mitteilte. Ghosns Anwalt, Motonari Otsuru, war für einen Kommentar nicht erreichbar.