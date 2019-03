Gigantischer Stromausfall sorgt weiter für Chaos in Venezuela

Passanten in Caracas überqueren einen Fussgängerstreifen im Dunkeln, nachdem wegen eines landesweiten Blackouts auch die Strassenbeleuchtung ausgefallen war. © KEYSTONE/AP/EDUARDO VERDUGO

Nach dem gigantischen Stromausfall in Venezuela dauert das Chaos in dem Krisenland an. In weiten Teilen der Hauptstadt Caracas und den angrenzenden Bundesstaaten konnte die Stromversorgung am Freitagnachmittag nur kurzzeitig wiederhergestellt werden.Vielerorts fiel der Strom kurz darauf erneut aus.