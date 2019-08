Giger und Bösch gewinnen auf der Schwägalp

Sie sind bereit für das Eidgenössische Schwingfest in zwei Wochen: Samuel Giger und Daniel Bösch gewinnen den Schwinget unterhalb des Säntis.

Der Schwägalp-Schwinget ist die Hauptprobe für die Ostschweizer Schwinger vor dem Eidgenössischen. Als Favorit in das Sägemehl trat der Bündner Armon Orlik. Er führt in der Jahreswertung. Allerdings musste Orlik nach dem ersten Gang aufgeben, da er sich beim Aufwärmen zum zweiten Gang am Rücken verletzte. Die Teilnahme am Eidgenössischen sei für ihn allerdings nicht in Gefahr.

Auch Nödli Forrer verzichtete kurzfristig auf eine Teilnahme. Für den Sieger gibt es den Zuchtstier Guido. Der Stier wurde vergangenes Jahr Mister Appenzell stammt aus Urnäsch. Ob Samuel Giger den Stier behält oder ihn verkauft, ist noch nicht klar.

(red.)