Gilbert & Band in Walenstadt mit Weihnachtskonzert

© zVg

Gilbert, der bekannte Singer-Songwriter aus dem Ötztal präsentiert unplugged viele seiner wunderschönen Hits, Balladen und Weihnachtssongs. Songs wie “Du mein kleiner Freund”, “Tirol”, “Weihnachten tief in meinem Herz“ oder ”Durchgebrannt“ erscheinen in einem völlig neuen, akustischen Soundkleid. Am Samstag, 17. November ist Gilbert mit seiner Band in der katholischen Kirche Walenstadt.