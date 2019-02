Gipfel: Trump hat «keine Eile» bei atomarer Abrüstung Nordkoreas

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump beim gemeinsamen Abendessen in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. © KEYSTONE/AP/EVAN VUCCI

US-Präsident Donald Trump hat den Abbau der nordkoreanischen Atomwaffen und Raketen auf die lange Bank geschoben. Bei seinem Gipfel mit Machthaber Kim Jong Un sagte Trump am Donnerstag in Hanoi: “Ich bin in keiner Eile.«Geschwindigkeit ist nicht wichtig für mich.