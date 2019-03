GipfelSchlager Flumserberg mit Linda Fäh und die Draufgänger

Der GipfelSchlager Nummer drei am Flumserberg überzeugt wiederum mit kulinarischen und musikalischen Highlights. Der Tag kann von 06:00 bis 17:30 Uhr voll ausgekostet werden.

GipfelParty ab 12:00 Uhr

Linda Fäh tritt zurzeit oft in Deutschland auf – am kommenden Samstag zeigt die ehemalige Miss Schweiz am Flumserberg, was sie draufhat und vermittelt pure Lebensfreude. An der Fasnacht und im Aprés Ski ist der Hit «Cordula Grün» von Die Draufgänger kaum mehr wegzudenken. Am GipfelSchlager kann live mitgesungen und getanzt werden – und das erst noch kostenlos. Schaukeln, Singen, Tanzen und Klatschen sind ausdrücklich erlaubt.

Stärkung vor dem Spass auf den Pisten

Frühbucher nutzen die einzigartige Möglichkeit, bereits um 06:00 Uhr mit der 4er-Gondelbahn zum opulenten Frühstück auf den Maschgenkamm zu gelangen (nur noch wenige Plätze verfügbar). In den frühen Morgenstunden auf dem Gipfel begrüsst ein Trio der Alphorngruppe Jöüri die aufgehende Sonne und die Frühaufsteher. Die frisch präparierten Pisten laden dann ab 08:00 Uhr zum Pistengenuss ein. Ab Mittag werden die Gäste von der Maschgenkamm-Küche verwöhnt, sodass die Party steigen kann.