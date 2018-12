Gisins Zustand ist stabil

Gisin kam nach einem Verschneider kurz vor den Kamelbuckeln Fall, wurde beim Sprung hoch durch die Luft geschleudert und schlug mit dem Rücken und dem Kopf heftig auf der harten Piste auf.

Der 30-Jährige wurde nach der Erstversorgung auf der Strecke mit dem Helikopter ins Spital nach Bozen geflogen. Sein Zustand war so stabil, dass er am Samstagabend mit der Rega in die Schweiz zurückgeflogen werden konnte.

Swissski teilt mit, dass sich Marc Gisins Zustand weiter stabilisiert. Er kommuniziere direkt mit den Ärzten und engsten Angehörigen. Er erlitt mehrere Rippenbrüche, welche auch Verletzungen in der Lunge zur Folge hatten. Das Becken sei unverletzt. Auch der Rücken blieb bis auf einige, nicht gravierende Frakturen unbeschädigt.

(red.)