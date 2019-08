Albane Valenzuela ist die grosse Hoffnung im Schweizer Golfsport © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Die Genfer Golferin Albane Valenzuela trumpft an der US-Amateurmeisterschaft in West Point auf. Sie gewinnt fünf K.o.-Runden, bevor sie im Final der Australierin Gabriela Ruffels unterliegt.Die US-Meisterschaft ist weltweit das am besten besetzte Turnier der Amateurinnen.