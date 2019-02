«Glee»-Star Darren Criss hat geheiratet

Die beiden haben das Abenteuer Liebe «auf eine neue Stufe gebracht» und den Schritt vor den Altar gewagt, wie «People» schreibt. Bei einer romantischen Zeremonie in New Orleans haben sich die beiden am Samstag das Ja-Wort gegeben.

Darren Criss (32) sorgte mit seiner Rolle als Massenmörder in der Mini-Serie «American Crime Story: Der Mord an Gianni Versace» für Aufsehen. Er erhielt alle wichtigen Schauspielpreise: Den Golden Globe, einen Emmy und einen Screen Actors Guild Award.

Seit der zweiten Staffel spielte Criss in der Musical-Serie Glee die Rolle des Blaine Anderson, ausserdem ist er auch bei der TV-Serie Supergirl mit von Partie.

(red.)