Gleitschirmflieger landet auf dem Rücken

Ein Gleitschirmflieger ist am Sonntag in Rorschach bei der Landung verunglückt. Der 38-Jährige prallte in einen Randstein und wurde dabei unbestimmt verletzt. Die Rega flog ihn ins Spital.