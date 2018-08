«Glücklich, sind die teuren Velos zurück»

Die Velos wurden aus dem Bike Powerhouse in Seewis gestohlen. © Eidgenössische Zollverwaltung

Alle 24 Velos, die vergangene Woche am Zoll in Montlingen sichergestellt wurden, stehen wieder bei ihrem Besitzer in Seewis in der Werkstatt. Die Freude bei Andy Gansner ist gross, die Skepsis vor weiteren Diebstählen aber auch.