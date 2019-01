Frankreich: Glyphosat in Babywindeln gefunden

In französischen Windeln wurde der Unkrautvernichter Glyphosat gefunden (Symbolbild). © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

In Frankreich sind Spuren des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat in Babywindeln entdeckt worden. In Untersuchungen von Windeln seien Hinweise auf mehrere chemische Substanzen in gefährlich hohen Mengen gefunden worden.