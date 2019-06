«Godzilla 2» trumpft an Nordamerikas Kinokassen auf

"Godzilla 2: King of the Monsters." schneidet bei den aktuellen Kino-Charts für Nordamerika gut ab und spülte gleich zu Beginn rund 50 Millionen Doller in die Kassen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Warner Bros. Pictures

Mit «Godzilla 2: King of the Monsters» hat eine weitere Folge der berühmten Monstersaga den Spitzenplatz der nordamerikanischen Kinocharts eingenommen. Der Film von Regisseur Michael Dougherty spielte an seinem Debütwochenende 49 Millionen Dollar ein.