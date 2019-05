Golden State wieder auf Finalkurs

Stephen Curry (ganz links) behält mit den Golden State Warriors im Conference-Final gegen die Portland Trail Blazers den Überblick © KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Die Golden State Warriors befinden sich in den NBA-Playoffs auf bestem Weg, zum fünften Mal in Folge den Playoff-Final zu erreichen. Der Titelverteidiger aus Oakland feierte einen 114:111-Heimsieg über die Portland Trail Blazers und liegt damit im Western-Conference-Final bereits 2:0 in Führung.