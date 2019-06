Goldpreis steigt aufgrund von Wachstumssorgen

Der Wert des Goldes ist gestiegen: Goldlager der Zürcher Kantonalbank (Archivbild). © KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Gold hat mit der Sorge vor einem Abschwung der Weltwirtschaft und der Spekulation auf US-Zinssenkungen weiter an Wert gewonnen. Am Mittwoch knüpfte der Goldpreis an den jüngsten Höhenflug an.