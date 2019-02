Golubic bringt die Schweiz 2:0 in Führung

Kämpferisch, intelligent und abgeklärt: Viktorija Golubic gelang gegen Italien die Überraschung © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Das Schweizer Fed-Cup-Team führt in der Weltgruppe II gegen Italien in Biel mit 2:0 und braucht aus den drei Spielen vom Sonntag noch einen Sieg, um in die Aufstiegs-Playoffs einzuziehen. Grosse Figur in der Swiss Tennis Arena war Viktorija Golubic (WTA 101) .