Golubic im Viertelfinal ausgeschieden

Viktorija Golubic scheitert in Thailand in den Viertelfinals © KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG

Viktorija Golubic (WTA 106) verpasst in Thailand ihren ersten WTA-Halbfinal seit fast 15 Monaten.Die Zürcherin unterlag am Hartplatzturnier in Hua Hin der Slowenin Tamara Zidansek 6:4, 1:6, 2:6.Dabei war Golubic vorzüglich in das erste Duell mit Zidansek gestartet.